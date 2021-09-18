В Крыму планируют собрать коллекцию вина, которая станет одной самых больших в мире

ЯЛТА /Республика Крым/, 18 сентября. /ТАСС/. Центр винного туризма Winepark в Ялте начал работу над сбором коллекции вина, в которую войдут 37 тыс. бутылок. Об этом рассказала ТАСС в субботу руководитель центра Евгения Константинова.

"Закладывается сейчас коллекция, которая станет одной самых больших в мире, - 37 тыс. бутылок вина в ней будет", - сказала собеседница агентства.

Особое внимание при сборе коллекции в центре намерены уделить винам из крымских автохтонных, то есть тех сортов винограда, которые изначально выращивались в этом регионе. "Несмотря на разные периоды в истории виноделия, несмотря на то время, когда Крым был частью Османской империи и вино вообще не производилось, то есть эти технические сорта могли вообще исчезнуть, но почему-то они дошли до нас. Они самые стойкие, исконно крымские", - отметила Константинова.

Открытый весной этого года центр винного туризма собеседница агентства охарактеризовала как уникальный. "Мы реализовали самый высокотехнологический проект винодельческий в мире. Аналогов этому проекту в мире не существует", - сказала руководитель центра.

Крымские власти в декабре 2018 года сообщили о выделении санаторно-курортному комплексу Mriya Resort & Spa, который в начале ноября того же года попал под санкции США, участка для создания нового винного комплекса. В мае текущего года состоялось открытие центра винного туризма Winepark.