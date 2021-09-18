Москалькова в 2021 году получила на горячую линию более 10 тыс. звонков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с начала 2021 года получила более 10 тыс. звонков на горячую линию, это превышает общее число обращений за весь 2020 год. Об этом она сообщила в субботу на своей странице в Instagram.

"В прошлом году к нам поступило 10 000 звонков, а за 8,5 месяца этого года их уже 10 227", - сказала она.

Москалькова отметила, что большое число звонков поступает по вопросам защиты трудовых и жилищных прав, охраны здоровья, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.