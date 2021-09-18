Фальков: треть университетов не могут предложить проектов развития, но просят деньги

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Треть университетов не может предложить интересные проекты своего развития, а занимаются тем, что просят деньги на текущую деятельность. Об этом в субботу заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на конкурсе управленцев "Лидеры России".

"Сейчас у нас идет слушание, уже шестой день мы слушаем программы развития университетов. Проект называется "Приоритет 2030", и что мы фиксируем: много разных выводов можно сделать - где-то трети университетов нечего предложить с точки зрения развития. То есть они в лучшем случае фиксируют статус-кво, просто говорят, дайте дополнительные ресурсы на текущую деятельность. Но интересных проектов, которые бы изменили образ университета или региона, недостаточно", - сказал Фальков.

По его словам, одна из главных проблем, которая сегодня наблюдается в работе, - недостаток лидеров, способных брать ответственность за работу больших исследовательских, университетских коллективов.

"Мы понимаем, право у комиссии такое есть, что во многом это обусловлено проблемой лидерства, нет лидера, который способен вдохновлять, причем ответственно вдохновлять", - добавил Фальков.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годах и 2025-2030 годах. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.