Для больниц в Новгородской области закупят медицинское оборудование на 600 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Медицинское оборудование на 600 млн рублей приобретут в лизинг для больниц Новгородской области. Об этом сообщил в субботу губернатор Новгородской области Андрей Никитин помощнику президента РФ Максиму Орешкину в рамках его рабочей поездки в Великий Новгород.

Орешкин встретился с жителями Великого Новгорода, которые писали обращения на имя президента РФ Владимира Путина. Одно из этих обращений было по поводу закупки в Новгородскую областную больницу аппарата литотриптер.

"К сожалению, в программу федеральную мы никуда не попадаем. Мы посмотрели по реальной ситуации, по тому, где у нас наибольшие дефициты и шансы получить федеральные деньги, и приняли решение по лизингу на 600 млн [рублей] закупить технику. Это литотриптер сюда [в Новгородскую областную больницу], детский МРТ в [детскую] областную больницу и еще ряд техники. <...> Больше 1 тыс. человек [с камнями в почках] ежегодно мы вынуждены были отправлять в Петербург. <...> Сейчас уже торги прошли, до конца года техника будет поставлена", - сказал губернатор.

В Новгородской областной клинической больнице имеется единственное в регионе отделение рентген ударноволнового дистанционного дробления камней для лечения литотрипсии. На данный момент отделение укомплектовано литотриптором Dornier DL S II 2005 года выпуска, который полностью выработал свой ресурс и морально устарел. Гарантийный срок службы от производителя аппарата - всего восемь лет. Как сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области, в 2016 году проведена техническая экспертиза, и срок эксплуатации был продлен на десять лет, но в марте 2020 аппарат вышел из строя, простой в связи с неисправностью генератора составил в общей сложности полгода.

Как пояснили в областном Минздраве, выход из строя литотриптера влечет за собой увеличение количества открытых и эндоурологических вмешательств и, как следствие, рост числа послеоперационных осложнений, длительности и стоимости лечения.