Минздрав Вьетнама зарегистрировал кубинскую вакцину против коронавируса Abdala

ХАНОЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало для применения в стране вакцину от коронавируса Abdala, разработанную кубинским биомедицинским холдингом BioCubaFarma. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры, сообщил в субботу местный новостной портал VnExpress.

Abdala стала восьмой вакциной от COVID-19, зарегистрированной и разрешенной к применению на территории Вьетнама. До этого Минздрав лицензировал российский "Спутник V", вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, а также препараты британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, Vero Cell компании Sinopharm и вакцину Hayat-Vax, производимую в Объединенных Арабских Эмиратах.

В ходе телефонного разговора президентов Вьетнама в конце августа кубинская сторона заявила о намерении до конца года поставить Вьетнаму крупную партию вакцины Abdala, а также направить специалистов для организации ее производства в азиатской республике.

В соответствии со стратегией вакцинации, утвержденной вьетнамским Минздравом, до конца 2021 года предполагается привить против коронавируса 50% населения страны в возрасте от 18 лет, а в начале 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 70% всего населения страны, которое в настоящее время превышает 98 млн человек. На сегодняшний день одну прививку уже получили 33 млн человек, а количество граждан, привитых двумя дозами вакцины, составляет 6,18 млн.

По информации Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, за все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 663 233 инфицированных. Из них 433 465 человек выздоровели, а 16 637 умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.