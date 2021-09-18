Минобрнауки России намерено в 2022 году запустить конкурс лидеров научных коллективов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Конкурс лидеров научных коллективов может появиться в 2022 году, в настоящее время ведутся переговоры с исследовательскими центрами, которые могли бы его провести. Об этом в субботу заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на конкурсе управленцев "Лидеры России".

"Это вообще отдельная уникальная категория людей - <...> лидеры именно научных коллективов. Тут надо разделять: одно дело административная работа, а другое - ключевой исследователь. Это совершенно другие компетенции, это сплав такой уникальный предметных компетенций и управленческих компетенций. Таких людей очень мало, и их ценность гораздо выше, чем тех, кто умеет быть эффективным управленцем. Вот такого рода конкурсов нам не хватает", - сказал Фальков.

По его словам, Минобрнауки запустит в 2022 году пару программ для тех, кто заходит в науку и претендует на позиции ключевого эксперта. В настоящее время министерство ведет переговоры о запуске программы с несколькими крупными исследовательскими образовательными центрами: школой управления "Сколково", Российской академией народного хозяйства и государственной службы, Высшей школой экономики.

"Есть задумки еще, не буду сейчас озвучивать, с рядом крупных исследовательских центров наших, их в стране не так много, кто мог бы такую программу реализовать. И здесь, внимание: важно не только подготовить интересные теоретические модули. Эффективность программы определяется еще возможностью погрузить тех, кто будет отобран на эту программу, в реальную деятельность той или иной организации", - добавил Фальков.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.