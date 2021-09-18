Климов считает, что мотивация удаления Google и Apple приложения "Навальный" незначительна

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Попытки обосновать причины удаления компаниями Google и Apple приложения "Навальный" из-за угрозы суда для их сотрудников не имеют значения с точки зрения закона, это лишь попытка придать этим действиям вынужденный характер. Об этом ТАСС заявил в субботу глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

Газета New York Times в пятницу выступила с утверждением, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угроз судебного преследования в отношении ряда своих сотрудников. По информации издания, некий пожелавший остаться неизвестным собеседник, знакомый с деталями решения Google, заявил, что "власти назвали конкретных людей, которые столкнутся с судебным преследованием, что и побудило удалить приложение".

"В данном конкретном случае решение, которое приняли и исполнили Google и Apple, я считаю, является единственно возможным с точки зрения и закона, и морали. А что было побудительными причинами для них, я не знаю. <...> Чем человек руководствовался, чтобы не совершить правонарушение или преступление, - это может быть кому-то и интересно, но с точки зрения закона, это неважно", - сказал Климов.

Он пояснил, что неважно, чем руководствуется человек, когда не переходит дорогу на красный свет - опасается штрафа, боится за свою жизнь или просто привык соблюдать правила. "Все остальное - это попытка придать этим действиям некий вынужденный характер. Это называется наводить тень на плетень. Какая была конкретная мотивация, я не знаю и знать не хочу", - сказал глава временной комиссии СФ.

При этом он отметил, что в ходе заседания временной комиссии, в котором участвовали представители Google и Apple, никакие фамилии не назывались. "В текстах прокурорских представлений, которые мне известны до запятой, ничего подобного не написано. Речь шла о том, что если компании будут продолжать свои действия после 8 часов 17 числа, то действительно могут наступить правовые последствия в отношении как юридических, так и физических лиц. Но это обычное правило во всех цивилизованных странах", - указал Климов. Он добавил, что в каком-то смысле то, что пишет газета New York Times, логично, поскольку "это нормально, что компании не стали совершать противоправных действий, опасаясь, что за этим последует наказание".

Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение "Навальный" из онлайн-магазинов Apple и Google на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией). В пятницу, на следующий день после заседания комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ, приложение исчезло из онлайн-магазинов компаний.