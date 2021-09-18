Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с начала июля

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и достиг 1,07 - максимума с 6 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве показатель подскочил до 1,34, что стало максимальным значением почти за три месяца - с 21 июня.

Индикатор превышает единицу еще в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Иркутской области он составил 1,01, в Самарской - 1,02, в Воронежской - 1,03, в Нижегородской - 1,05, в Подмосковье - 1,13, а в Санкт-Петербурге - 1,39.

В Свердловской области коэффициент равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Ростовской области - 0,98.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.