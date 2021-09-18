В Париже канатоходец прошел по тросу от Эйфелевой башни до театра Шайо на высоте 70 м

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Французский канатоходец Натан Полан прошел в субботу по тросу, натянутому от Эйфелевой башни до театра Шайо, на высоте 70 м. Прямую трансляцию вел телеканал BFM .

Длина маршрута составила 670 м. Это расстояние канатоходец преодолел со страховкой почти за 30 минут. Несмотря на небольшой ветер на высоте, на канате Полан чувствовал себя комфортно. Парижане и туристы, наблюдавшие снизу за представлением, несколько раз аплодировали канатоходцу.

В воскресенье Полан должен совершить еще один переход от Эйфелевой башни до театра Шайо. Свою акцию он приурочил к Дням европейского наследия, которые проходят во Франции 18-19 сентября.

В 2017 году Полан установил мировой рекорд, пройдя по канату в черте города один километр.