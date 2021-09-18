В Париже канатоходец прошел по тросу от Эйфелевой башни до театра Шайо на высоте 70 м

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Французский канатоходец Натан Полан прошел в субботу по тросу, натянутому от Эйфелевой башни до театра Шайо, на высоте 70 м. Прямую трансляцию вел телеканал BFM.
Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021
Длина маршрута составила 670 м. Это расстояние канатоходец преодолел со страховкой почти за 30 минут. Несмотря на небольшой ветер на высоте, на канате Полан чувствовал себя комфортно. Парижане и туристы, наблюдавшие снизу за представлением, несколько раз аплодировали канатоходцу.
В воскресенье Полан должен совершить еще один переход от Эйфелевой башни до театра Шайо. Свою акцию он приурочил к Дням европейского наследия, которые проходят во Франции 18-19 сентября.
В 2017 году Полан установил мировой рекорд, пройдя по канату в черте города один километр.