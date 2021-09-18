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Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Первое место удерживает с совокупным состоянием в $238,2 млрд американская семья Уолтонов, владеющая сетью супермаркетов Walmart
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на $312 мрлд (плюс 22%) за прошедший год. Такие данные следуют из рейтинга, опубликованного агентством Bloomberg.

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Первое место в списке удерживает с совокупным состоянием в $238,2 млрд американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Уолтоны стали за последний календарный год богаче на $23 млрд. Вторую строку с $141,9 млрд занимают Марсы, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars, опередив братьев Дэвида и Чарльза Кохов, которые руководят компанией нефтехимической компанией Koch Industries и располагают $124,4 млрд.

Четвертое место отдано французской семье Эрме, владеющая модным домом Hermes, с состоянием в $111,6 млрд. Далее следует королевская семья Саудовской Аравии ($100 млрд).

Список богатейших семей замыкают Джонсоны. Их состояние оценивается в $33,8 млрд.

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