В Оттаве проходит акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса

ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Крупная акция протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации проходит в субботу перед зданием национального парламента Канады, передает корреспондент ТАСС с места события из Оттавы (провинция Онтарио). По словам участников манифестации, на лужайке перед парламентом собралось несколько тысяч человек, полиция пока точных данных о численности акции не сообщала.

Собравшиеся выступают против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения в Онтарио и других регионах ковид-паспортов, которые значительно ограничивают права канадцев. В частности, они не могут ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы и даже не могут присутствовать на спортивных или других занятиях своих детей, так как без ковид-паспортов их просто не пускают внутрь стадионов, крытых катков и других предназначенных для детского спорта и творчества помещений.

"Мы должны бороться за наши права. Эти ограничения полностью нарушают положения канадской Хартии прав и свобод", - заявил со сцены один из участников митинга. "Власти разделяют наше общество на вакцинированных, которым можно все, и на невакцинированных, которые становятся людьми второго сорта. Мы должны сказать нет сегрегации", - добавила другая протестующая. На сцену также вышла девочка лет десяти, которая заявила, что выступает против обязательной вакцинации детей от коронавируса.

Многие пришли на митинг с плакатами "За наши права и свободы", "Права человека для всех", "Нет тирании". Несколько человек в знак протеста против ограничений размахивают перевернутыми флагами Канады. По свидетельству корреспондента ТАСС, акция проходит спокойно. Аналогичные манифестации в субботу запланированы и в других городах Канады.

После завершения митинга перед зданием парламента участники протестной акции устроили масштабное шествие по центральным улицам Оттавы. Из-за большого количества людей митингующим пришлось частично выйти на проезжую часть и временно затруднить движение автомобилей. По свидетельству корреспондента ТАСС, полиция не препятствует митингующим. Водители автомобилей также с пониманием отнеслись к этому многие одобрительно сигналят участникам шествия.

Официально вакцинация от коронавируса в Канаде проходит на добровольной основе, но власти ряда канадских регионов, таких как Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Новая Шотландия, объявили о введении паспортов вакцинации, без которых люди не смогут посещать рестораны, спортзалы, кинотеатры и различные массовые мероприятия. В Онтарио такие паспорта введут с 22 сентября. Кроме того, многие регионы потребовали от медицинских работников, полицейских и других категорий граждан пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, что вызвало недовольство у определенной части канадского общества.