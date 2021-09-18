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Пандемия COVID-19

В Загребе несколько тысяч человек провели акцию протеста против эпидемиологических мер

Организаторы акции заявили, что темой распространения коронавирусной инфекции злоупотребляют в интересах достижения определенных политических целей

ЗАГРЕБ, 18 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек провели в субботу в столице Хорватии акцию протеста, выступая против применения эпидемиологических мер и проведения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.

По его данным, на демонстрацию под лозунгом "Как быть человеком и остаться свободным, когда нас пытаются лишить человечности и свободы", люди, прибывшие из многих регионов Хорватии, собрались на центральной площади Загреба.

Организаторы акции, выступающие от лица общественного движения "Инициатива прав и свобод", отметили, что темой распространения коронавирусной инфекции злоупотребляют в интересах достижения определенных политических целей, а для этого местными политиками, в частности, используются эпидемиологические меры и другие ограничения, а также вакцинация против COVID-19.

Как проинформировали столичные стражи порядка, в целом манифестация прошла спокойно, каких-либо серьезных инцидентов зафиксировано не было. Полиция лишь несколько раз реагировала на незначительные правонарушения.

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ХорватияПандемия COVID-19
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