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Пандемия COVID-19

WSJ: Facebook не справился с наплывом дезинформации о вакцинах от коронавируса

По данным издания, 41% комментариев на английском языке под публикациями на тему прививок содержали их критику и подталкивали, скорее, к отказу от вакцинации
© AP Photo/Thibault Camus

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство Facebook не справилось с наплывом в соцсети критики и дезинформации относительно вакцин от коронавируса. С такой оценкой выступила газета The Wall Street Journal, журналистам которой удалось ознакомиться с внутренними документами компании.

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В марте текущего года глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания запускает информационную программу, которая призвана была побудить привиться от COVID-19 по меньшей мере 50 млн человек. Предполагалось, что будут внедрены инструменты, отсеивающие дезинформацию о прививках, обеспечивающие пользователей всеми необходимыми данными о пунктах вакцинации, а также дающие возможность записаться на прием к врачу. Как отмечает The Wall Street Journal, кампания по продвижению вакцинации считалась в Facebook "наиболее приоритетной".

Как свидетельствуют попавшие в распоряжение издания документы, аналитики социальной платформы предупреждали руководство о том, что 41% комментариев на английском языке под публикациями на тему прививок содержали их критику и подталкивали, скорее, к отказу от вакцинации. По подсчетам специалистов Facebook, подобные комментарии попадались пользователям в среднем 775 млн раз ежедневно. Они основывались на личном опыте пользователей, распространенных мифах о коронавирусе, содержали мнения конспирологов. Это вызывало критику, в частности, со стороны Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН.

Даже с началом кампании по продвижению вакцинации в марте этого года количество публикаций и комментариев, содержащих критику, оставалось крайне высоким. Согласно внутренним документам компании, ее специалисты считали, что это создает "препятствия для вакцинации".

В июле неудачи Facebook в борьбе с дезинформацией о вакцинах вызвали критику президента США Джо Байдена, который отметил, что соцсети, позволяющие распространять на своих платформах ложные сведения о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей. По оценкам издания, стремление главы Facebook предоставить поддержку кампании по вакцинации продемонстрировало неспособность компании на практике реализовать свои замыслы, которые противоречили взглядам пользователей.

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