Сотни человек митингуют на Таймс-сквер против обязательной вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Сотни протестующих собрались в субботу на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, чтобы выразить недовольство политикой властей по обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие, многие из которых пришли с флагами США в руках, выкрикивают призывы отменить соответствующие меры: "Нет обязательной вакцинации. Мое тело - мой выбор", "Слушайте ученых - иммунитет появится естественный образом", "Нет принуждению, нет - ковидным паспортам", гласят надписи на плакатах собравшихся. Многие адресуют свои претензии лично главе американской администрации демократу Джо Байдену, призывая запустить в его отношении процедуру импичмента.

"Я выступаю не столько против самих вакцин, сколько против принуждения со стороны властей. Это противоречит американским устоям, конституции, не учитывает религиозные убеждения людей", - сказала корреспонденту ТАСС участница протеста по имени Аманда, которая, по ее словам, сама является медработником. "Сейчас в США есть куда более серьезные кризисы, например, безработица", - добавила женщина.

"Если вы хотите привиться, вы имеете на это полное право. Это вопрос того, готовы ли вы пойти на такой риск, - указал другой протестующий по имени Илон. - Нельзя принуждать к вакцинации тех, кто сам этого не хочет. Это не по-американски".

В районе проведения акции дежурят дополнительные наряды полиции, но обстановка спокойная.

9 сентября президент США Джо Байден объявил о намерении обязать руководителей компаний требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации от нового коронавируса. Он добавил, что министерство труда разрабатывает экстренные нормы, согласно которым работодатели со штатом свыше 100 сотрудников должны обеспечить полную вакцинацию своих работников или предоставление ими отрицательного результата теста на COVID-19 по меньшей мере раз в неделю. Байден также объявил об обязательной вакцинации всех без исключения служащих федерального правительства и его подрядчиков.

В Нью-Йорке также с 13 сентября действует требование предъявлять сертификат о вакцинации при посещении ресторанов, баров, спортзалов и развлекательных учреждений и общественных мест, где проводятся массовые мероприятия.