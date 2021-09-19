Первый в России День европейского зеленого пояса прошел в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. День Европейского зеленого пояса (European Green Belt) впервые в России прошел в Петрозаводске в Карельском НЦ РАН. Программа события, включающая цикл лекций, была направлена на просвещение и продвижение идеи важности сохранения первозданной природы одной из частей европейского зеленого пояса - зеленого пояса Фенноскандии, рассказала ТАСС гендиректор КарНЦ Ольга Бахмет.

"Сегодня мы отмечаем День зеленого пояса Европы именно на нашей площадке. В России такой день отмечается впервые. А на нашей площадке он отмечается потому, что мы являемся координаторами части зеленого пояса Европы", - рассказала она.

В программе Дня европейского зеленого пояса прошла серия научно-популярных лекций о разнообразии экосистем зеленого пояса Фенноскандии, проблемах и перспективах восстановления исчезающих видов, а также методах мониторинга численности животных. В ней приняли участие специалисты Карельского НЦ РАН, дирекции ООПТ Санкт-Петербурга, а также парковой службы Финляндии и Норвежского института исследований биоэкономики.

Накопленные знания и опыт ученых о территории зеленого пояса Фенноскандии планируют привлечь для развития региональных особо охраняемых природных зон, которых в республике сегодня насчитается более 140. Среди них такие популярные среди туристов места, как Муромский заказник, где находятся петроглифы Онежского озера, признанные в 2021 году объектом ЮНЕСКО, а также гора Воттоваара. Как рассказала ТАСС начальник отдела экопросвещения дирекции региональных ООПТ Елена Кузнецова, в штате организации нет научных сотрудников, которые бы могли профессионально оценить пределы антропогенной нагрузки на тот или иной природный памятник и с учетом этого грамотно сформировать правила поведения в заповедной зоне, определить направления его развития.

"Мы хотим отобрать территории, которые чаще всего посещаются туристами. Мы прекрасно понимаем, что те, кто приезжают на Муромский заказник, не знает об этом: турист знает, что едет на Онежские петроглифы. Человек, который едет на Воттоваару не знает, что едет к экологическому памятнику. Хочется, чтобы время от времени комплексные экспедиции научного центра могли приезжать на самые посещаемые территории и высчитывать антропогенную нагрузку, смотреть, что изменилось с тех пор, как было сделано обоснование", - сказала собеседница агентства, отметив, что большинство региональных особо охраняемых зон были созданы в Карелии в 1990-х годах.

Зеленый пояс Фенноскандии

Зеленый пояс Фенноскандии как самая северная часть европейского зеленого пояса вошла в экологический проект в начале 1990-х годов благодаря сотрудничеству российских и финляндских ученых. В него включают приграничную территорию трех стран: Финляндии, Норвегии и России. Республика Карелия уже многие годы является координатором экологического проекта в границах Фенноскандии. В настоящее время он представляет собой 15 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) со стороны России и 36 со стороны Финляндии, но сравнимые площади занимают эти территории. Это самая протяженная часть зеленого пояса Европы - 1 350 км, и в основном это российско-карельская приграничная территория.