Эксперт полагает, что новый штамм коронавируса "мю" могли уже завезти в Россию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Штамм коронавируса "мю", возможно, уже проник на территорию России. В тех странах и местностях, где "дельта" не получил широкого распространения, "мю" уже вытесняет остальные штаммы, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Могу отметить, что на прошлой неделе прошли сообщения в СМИ, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители "мю". Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю". Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом "мю", - сказал он.

По словам Исаева, "мю" появился относительно недавно и пока не входит в перечень штаммов ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность. Но уже входит в перечень штаммов, за которыми наблюдает ВОЗ. "В тех странах и местностях, где "дельта" не получил широкого распространения, "мю" вытесняет остальные штаммы. В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами "дельта" и "мю", - подчеркнул он.