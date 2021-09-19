{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ожидается небольшой дождь

Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Облачность с небольшим дождем и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 9 до 11 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до 11 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.

Теги
Россия
Ливни и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие часы
В республике ожидаются ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с
Читать полностью