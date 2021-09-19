В Москве ожидается небольшой дождь

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Облачность с небольшим дождем и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 9 до 11 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до 11 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.