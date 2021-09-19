Россияне рассказали, как борются со стрессом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Каждый второй россиянин (54% респондентов) борется со стрессом помощи прогулок на свежем воздухе, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Также для борьбы со стрессом россияне предпочитают общаться с друзьями, этот способ выбирают 41% опрошенных. 29% россиян также снимают стресс при помощи хобби, а 25% - избавляются от симптомов стресса с помощью алкоголя. Столько же опрошенных предпочитают для борьбы со стрессом отправиться в отпуск.

Спорт как способ справиться с тревожностью значительно менее популярен, к нему прибегает всего 20% респондентов. Медитации выбирают 10% опрошенных, а духовные практики - 5%. Наименее популярными среди опрошенных подходами к работе со стрессом стали регулярное общение с психологом (3%), ведение дневника (3%) а также анти-стресс игрушки симпл-димпл и поп-ит (2%).

При этом самым частым следствием стресса россияне назвали нервозность - так ответили 71% опрошенных. Следом идут раздражительность и чувство гнева (65%), а также нехватка энергии (50%). При этом у 66% опрошенных уровень стресса за последние 12 месяцев значительно или умеренно вырос, указывают в Райффайзенбанке.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 60% - женщины, 40% - мужчины.