{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заморозки ожидаются в южных районах Хабаровского края в ночь на 20 сентября

В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно повреждение сельскохозяйственных культур

ТАСС, 19 сентября. Заморозки на почве до минус двух градусов ожидаются в ночь на понедельник в южных районах Хабаровского края, они могут навредить сельхозкультурам, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"По информации Дальневосточного УГМС, в ночь на 20 сентября местами в южных районах края ожидаются заморозки на почве до минус двух градусов. По оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно повреждение сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияХабаровский край
Ливни и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие часы
В республике ожидаются ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с
Читать полностью