Заморозки ожидаются в южных районах Хабаровского края в ночь на 20 сентября

ТАСС, 19 сентября. Заморозки на почве до минус двух градусов ожидаются в ночь на понедельник в южных районах Хабаровского края, они могут навредить сельхозкультурам, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"По информации Дальневосточного УГМС, в ночь на 20 сентября местами в южных районах края ожидаются заморозки на почве до минус двух градусов. По оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно повреждение сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.