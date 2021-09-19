Ливни и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие часы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильных ливнях и ветре до 25 м/с в ближайшие часы и до конца следующих суток в Крыму, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 19 сентября, в течение суток 20 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по республике рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - сообщается на сайте.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, пострадали около 60 человек, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова.