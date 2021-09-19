Путин отметил важность восстановления храма Александра Невского в Волгограде

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия, посвященного восстановлению в Волгограде храма Александра Невского на историческом месте. Текст обращения опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию Русской православной церкви, ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей, которым дорого наше общее наследие. Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд", - отметил президент.

Глава государства отметил, что возведенный на народные пожертвования и освященный в 1918 году храм стал крупным духовным центром Нижнего Поволжья. "Но, к великому сожалению, позже этот уникальный архитектурный памятник был утрачен", - продолжил он, указав на символичность открытия собора в год празднования 800-летия князя Александра Невского.

Храм в честь святого Александра Невского был достроен в Волгограде к 1916 году, освящен в 1918 году, в 1932 году его взорвали. Собор воссоздавался исключительно на добровольные пожертвования, подчеркивали ранее в администрации региона.

В соответствии с указом президента, в 2021 году в РФ празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Полководец, будучи князем Новгородским, руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 г.) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 г.) захватчиков. Канонизирован Русской православной церковью в 1547 году.