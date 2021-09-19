Собянин рассказал о крупнейших проектах реконструкции ВДНХ

МОСКВА, 19 сентября./ТАСС/. В Москве на ВДНХ заверишили научную реставрацию 23 объектов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра павильона "Геология".

"Закончена научная реставрация 23 уникальных объектов культуры. В одном из них мы сейчас находимся. Здесь будет уникальный биологический музей", - сказал Собянин.

Работы по реставрации и приспособлению павильона к современному использованию планируется завершить до конца 2021 года. После окончания данных работ - в павильоне будет открыта выставка "12 признаков живого" Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева. Экспозиция расскажет о том, что такое жизнь с научной точки зрения и попробует дать ответы на важные вопросы, интересующие практически каждого человека.

По словам Собянина, сегодня также открылся музей леса.

"Открыли школу верховой езды, конную Кремлевскую школу. Это тоже уникальный объект, который будет развиваться. Там есть открытый манеж, пару лет и появится закрытый манеж. Это, конечно, традиции конной выездки и, конечно, различные соревнования российского и международного уровня", - добавил мэр.

Также Собянин уточнил, что даже в период пандемии ВДНХ остается крупнейшим центром отдыха москвичей и притяжения туристов. По выходным дням здесь бывает 200-250 тыс. человек. Развитие выставки тоже продолжается.

О павильоне

Павильон № 31 "Геология" был построен в 1954 году по проекту архитектора Леонида Павлова.

Первоначально павильон носил название "Лен, конопля и другие лубяные культуры". Рядом с ним действовала опытная площадка для демонстрации техники, используемой при выращивании и обработке льна. С 1956 году в павильоне размещалась экспозиция, посвященная достижениям лубяной и шерстяной, а затем льняной промышленности.

Однако вскоре тематика была полностью изменена. Многообразие минералов и руд, алмазные и угольные месторождения, последние достижения в области методического и технического обеспечения геолого-физических работ - все это было представлено в экспозиции "Геология", открытой в 1959 году.

Новые объекты

В ближайшее время ожидается множество открытий. Так, на месте утраченного павильона "Ветеринария" планируется открыть новую гастрономическую площадку "Рестомаркет". В двухэтажном комплексе рядом с историческим животноводческим городком будут работать десять корнеров (кулинарных зон) и банкетный зал примерно на 400 посадочных мест.

Также павильон государственной корпорации "Росатом" строится на месте бывшего павильона №19 - типового здания из алюминия и стекла, находившегося в плохом техническом состоянии.

Кроме того, планируется открытие музея олимпийского движения в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь".