Первый снег выпал в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в ночь на 19 сентября в Свердловской области. Фото заснеженных деревьев опубликовала в своем Instagram пресс-служба Висимского биосферного заповедника.

"В Веселые горы (эколого-туристский комплекс - прим. ТАСС) нагрянула зима", - говорится в сообщении.

Также в социальных сетях фотографиями делятся жители города Краснотурьинска, который находится в 300 км от Екатеринбурга.

Ранее уральский гидрометцентр сообщил, что ночью 18-21 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях, 18-19 сентября местами в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус одного до минус четырех градусов.