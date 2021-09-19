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Первый снег выпал в Свердловской области

Температура воздуха в регионе составляет от минус одного до минус четырех градусов
© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в ночь на 19 сентября в Свердловской области. Фото заснеженных деревьев опубликовала в своем Instagram пресс-служба Висимского биосферного заповедника.

"В Веселые горы (эколого-туристский комплекс - прим. ТАСС) нагрянула зима", - говорится в сообщении.

Также в социальных сетях фотографиями делятся жители города Краснотурьинска, который находится в 300 км от Екатеринбурга.

Ранее уральский гидрометцентр сообщил, что ночью 18-21 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях, 18-19 сентября местами в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус одного до минус четырех градусов.

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