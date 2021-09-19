Песков и Венедиктов направят выигранное после онлайн-голосования на благотворительность

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов решили направить выигранные после онлайн-голосования на выборах в Госдуму баллы на благотворительность. Об этом ТАСС заявил Венедиктов.

"Созвонился с Песковым. Мы направим баллы, деньги на благотворительность", - сказал Венедиктов.

Ранее он сообщил журналистам, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше "Миллион призов", проголосовав на выборах депутатов Госдумы онлайн. Эти баллы равны 10 тыс. рублей для приобретения товаров и услуг у партнеров программы, также денежные средства можно перечислить в благотворительные фонды. Позже в воскресенье Венедиктов сообщил, что он также выиграл 10 тыс. баллов, проголосовав онлайн 18 сентября.

Песков заявил ТАСС, что узнал о выигрыше от журналистов и пока не активировал свой код. По информации некоторых СМИ, пресс-секретарь голосовал онлайн в пятницу, 17 сентября.

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