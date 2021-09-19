В центре "Фобос" предупредили о мокром снеге 20 сентября в ряде регионов ЦФО

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 50% месячной нормы осадков выпадет в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях в ближайшее время. В отдельных районах может быть зафиксирован первый мокрый снег в понедельник, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Циклонический вихрь, раскручиваясь над юго-западом Центральной России, где за прошедшие сутки местами выпало до 66 мм (норма всего месяца), принесет с собой в отдельные районы Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей еще дополнительно до 30 мм дождя, что составляет около половины всего сентябрьского объема небесной влаги", - рассказал он.

По словам Тишковца, также существует вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега. "Так, например, к утру 20 сентября "белые мухи" (снежинки - прим. ТАСС) могут очень скоротечно и локально примешиваться к ливням в отдельных районах Тверской области (Осташковский, Вышневолоцкий, Рамешковский, Нелидовский районы), не исключено это явление и в самой Твери. Также в понедельник такой символический зимний привет возможен в Ярославской (Переславский район) и Московской областях (Сергиево-Посадский округ). В Туле подобное (дождь с мокрым снегом) может случиться уже ближе к полуночи, около 23:00", - отметил он.

Мокрый снег могут наблюдать также на севере и западе Смоленщины (Велижский, Демидовский, Ярцевский, Сафоновский, Духовщинский, Краснинский районы).

"Безусловно, гипотетический снег будет немедленно таять при падении еще в воздухе и подавляющее большинство жителей Центральной России его не заметят", - пояснил Тишковец.