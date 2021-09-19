В Москве ожидаются сильный дождь и усиление ветра

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди и усиление ветра до 18 м/c ожидаются в Москве с вечера воскресенья до 11:00 понедельника. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"С 21:00 19 сентября с сохранением до 11:00 20 сентября местами в Москве ожидается дождь, в отдельных районах - сильный, усиление ветра с порывами до 18 м/c", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой в департаменте рекомендуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, укрываться от дождя в помещении, не приближаться ближе чем на 30 м к велосипедам или мотоциклам. "Если сильный дождь застал вас в автомобиле, включите аварийные огни, прекратите движение, заглушите двигатель, плотно закройте окна и двери, - рекомендуют в департаменте. - Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий".

В свою очередь столичный главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение о непогоде. Аналогичное сообщение о непогоде распространило и ГУ МЧС РФ по Московской области.

Как ранее рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильные дожди, ветер и холодная погода ожидают москвичей с понедельника по среду. В понедельник днем максимальная температура будет в диапазоне пять-семь градусов тепла, во вторник и среду - шесть-восемь градусов тепла.