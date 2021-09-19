Чайка заявил, что здравоохранение и образование требуют внимания главы Северной Осетии

"Это значит, что время, в течение которого вы исполняли обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания, было использовано для углубленного изучения ситуации в регионе, налаживания работы органов исполнительной власти и их взаимодействия с другими структурами, определения тех участков, которые требуют наибольшего внимания. Безусловно, в первую очередь это здравоохранение и образование, программы модернизации по этим направлениям в стадии завершения", - сказал Чайка после инаугурации Меняйло.

Полпред отметил, что в республике уже приняты достаточно эффективные меры, направленные на дальнейшие позитивные социально-экономические преобразования региона, укрепление гражданского мира и согласия в обществе. "Речь идет о снижении уровня безработицы, росте промышленного и туристического потенциала. Большая работа проделана по развитию города Беслана", - добавил он.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев поздравил Меняйло со вступлением в должность и зачитал поздравление главы Чечни Рамзана Кадырова. "Ваш высокий профессионализм, огромная работоспособность, искренняя любовь к своему делу являются залогом эффективности деятельности на этом высоком посту. Убежден, что многолетний опыт работы на ответственных должностях в органах государственной власти, деловые и личные качества, глубокое знание проблем региона помогут вам работать на благо республики РСО-А. Сделать все необходимое для реализации ее социально-экономического потенциала, сохранения межнационального и межконфессионального согласия, повышения качества жизни людей. <...> Надеюсь на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество наших регионов, дальнейшее развитие дружеских связей" - зачитал Хучиев приветственное обращение главы Чеченской Республики.

О выборах

В воскресенье депутаты регионального парламента избрали на должность главы региона Сергея Меняйло. Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.

Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова, в 1995 году - Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, в 2004 году - Военную академию генерального штаба Вооруженных сил РФ. Проходил военную службу на командных должностях Северного флота, командовал бригадой надводных кораблей Каспийской флотилии, позднее дослужился до должности заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ РФ. Имеет воинское звание вице-адмирала. С 2014 года по 2016 год был губернатором Севастополя, затем работал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе.