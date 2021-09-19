В России с начала пандемии от осложнений ковида умерли шесть человек, отбывающих наказание

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы, умерли от побочных явлений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил замглавы ФСИН России Валерий Бояринев.

"У нас на сегодняшний день за все время умерло от побочных явлений, [вызванных коронавирусом,] шесть человек осужденных, те, которые в местах лишения свободы", - сказал он, выступая в ЦИК.

Бояринев также отметил, что в ведомстве принимаются все меры для нераспространения коронавирусной инфекции. "Начиная с прошлого года ФСИН принимаются очень серьезные меры, направленные на нераспространение этой болезни в местах содержания под стражей и исправительных учреждениях.

Мы ограничивали посещение наших учреждений, вводили режим особых условий. Если бы мы не принимали этих мер, мы бы таких результатов не добились", - сказал он.

В новость внесена правка (17:21 мск) - исправлена опечатка в фамилии, верно - Бояринев.