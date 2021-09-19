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В Северной Осетии отремонтируют 146 школ до 2026 года

Избранный глава региона Сергей Меняйло сообщил, что на это направят около 9 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии отремонтируют до 2026 года 146 школ, на это направят около 9 млрд рублей. Об этом сообщил в воскресенье на сессии парламента региона избранный глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

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Биография Сергея Меняйло
Биография Сергея Меняйло

"Существующие школы также нуждаются в особом внимании - в настоящее время в финальной стадии разработки программа модернизации образования - закладываем в нее ремонт 146 школ. Отремонтировать учебные заведения планируется до 2026 года. На это потребуется около 9 млрд рублей", - сказал Меняйло.

Кроме того, в планах властей региона - оснащение школ оборудованием, а также подготовка профессиональных кадров. "Связка "школа - среднепрофессиональное и высшее образование" должна начать работать и давать результат. В этом году мы начали формировать в школах профильные кадетские классы. Эту практику можно масштабировать и во многих других направлениях. Уверен, эта работа нужна и даст свои результаты", - сказал Меняйло.

В воскресенье депутаты парламента Северной Осетии избрали на пост главы региона Сергея Меняйло, который временно исполнял обязанности руководителя республики. Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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