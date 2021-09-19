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У члена УИК в Волгограде выявили положительный тест на коронавирус

В региональном избиркоме сообщили, что этот член комиссии покинула участок, помещение обрабатывают

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Положительный тест на коронавирус выявлен у члена участковой избирательной комиссии (УИК) № 506 Кировского района Волгограда, факт был установлен областным управлением Роспотребнадзора, сообщили в воскресенье в региональном избиркоме.

"Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области установлен факт нахождения на УИК № 506 Кировского района г. Волгограда члена комиссии с правом совещательного голоса, направленного кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва Калашниковым Д. В., с выявленным положительным результатом тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что указанный член комиссии в настоящее время покинула участок, помещение обрабатывается.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияВолгоградская областьПандемия COVID-19
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