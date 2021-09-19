Патриарх Кирилл возложил венок в Зале воинской Славы на Мамаевом кургане в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Патриарх Кирилл в Волгограде после освящения Александро-Невского собора в воскресенье возложил венок в зале воинской славы на Мамаевом кургане и оставил послание в Книге Памяти, передает корреспондент ТАСС.

"Великая битва великого народа предупредила Великую Победу над фашизмом, освободив мир от страшного бесчеловечного плена и дав надежду на светлое будущее. Наследниками которого стало и поколение, которому принадлежу я. Земной поклон, вечная благодарность и вечная молитвенная память", - зачитал патриарх свое послание, оставленное в книге.