Патриарх Кирилл возложил венок в Зале воинской Славы на Мамаевом кургане в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Патриарх Кирилл в Волгограде после освящения Александро-Невского собора в воскресенье возложил венок в зале воинской славы на Мамаевом кургане и оставил послание в Книге Памяти, передает корреспондент ТАСС.
"Великая битва великого народа предупредила Великую Победу над фашизмом, освободив мир от страшного бесчеловечного плена и дав надежду на светлое будущее. Наследниками которого стало и поколение, которому принадлежу я. Земной поклон, вечная благодарность и вечная молитвенная память", - зачитал патриарх свое послание, оставленное в книге.
Ранее сообщалось, что в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин великого освящения Александро-Невского собора в Волгограде. После чина великого освящения и малого крестного хода вокруг храма патриарх провел в соборе божественную литургию. В церкви, а также на площади присутствовали прихожане, приехавшие из разных районов Волгоградской области. Это первое богослужение в восстановленном храме.
Александрово-Невский собор был возведен в Царьграде (нынешнем Волгограде) в 1916 году в честь "чудесного", как считалось, спасения императора Александра III во время крушения царского поезда в октябре 1888 года. Церковь была взорвана в советское время в 1932 году. Первый камень в основание восстанавливаемого храма был заложен в 1916 году, а его новое строительство завершилось в 2021 году.