Штамм "мю" уже в России? Главное о коронавирусе за 19 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 274 928 случаев заражения, из них новых —.20 174 За сутки умерли 793 человека, за весь период — 198 218.
- Число подтвержденных за семь дней случаев заражения коронавирусом в России возросло впервые с середины июля (134 858 случаев заражения - на 5,8% больше, чем за предыдущие семь дней).
- Новый штамм коронавируса "мю" могли уже завезти в Россию. В тех странах и местностях, где "дельта" не получил широкого распространения, "мю" уже вытесняет остальные штаммы. Эта разновидность пока не входит в перечень штаммов ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность, рассказал глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
- В России с начала пандемии от осложнений ковида умерли шесть человек, отбывающих наказание. Замглавы ФСИН России Валерий Бояринцев отметил, что в ведомстве принимаются все меры для нераспространения коронавирусной инфекции.
- Эксперты ожидают спада заболеваемости COVID-19 в России к концу января 2022 года. Такой прогноз можно сделать исходя из средней продолжительности периодов вспышек ковида.
Москва
- Всего зафиксировано 1 601 780 случаев заражения, из них новых — 2 376 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 228,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Вашингтон ведет переговоры с американской компанией Pfizer о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам.