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Штамм "мю" уже в России?
Штамм "мю" уже в России?
Штамм "мю" уже в России?
Штамм "мю" уже в России?
Штамм "мю" уже в России?
Пандемия COVID-19

Штамм "мю" уже в России? Главное о коронавирусе за 19 сентября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 274 928 случаев заражения, из них новых —.20 174 За сутки умерли 793 человека, за весь период — 198 218.
  • Число подтвержденных за семь дней случаев заражения коронавирусом в России возросло впервые с середины июля (134 858 случаев заражения - на 5,8% больше, чем за предыдущие семь дней).
  • Новый штамм коронавируса "мю" могли уже завезти в Россию. В тех странах и местностях, где "дельта" не получил широкого распространения, "мю" уже вытесняет остальные штаммы. Эта разновидность пока не входит в перечень штаммов ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность, рассказал глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
  • В России с начала пандемии от осложнений ковида умерли шесть человек, отбывающих наказание. Замглавы ФСИН России Валерий Бояринцев отметил, что в ведомстве принимаются все меры для нераспространения коронавирусной инфекции.
  • Эксперты ожидают спада заболеваемости COVID-19 в России к концу января 2022 года. Такой прогноз можно сделать исходя из средней продолжительности периодов вспышек ковида.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 601 780 случаев заражения, из них новых — 2 376 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 228,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Вашингтон ведет переговоры с американской компанией Pfizer о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам.
Теги
Пандемия COVID-19
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