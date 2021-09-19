Боливия получила новую партию второго компонента "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Новая партия второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Боливию. Об этом сообщил в воскресенье президент республики Луис Арсе.

"Сегодня в город Кочабамба прибыли 370 тыс. доз второго компонента "Спутника V", которые Российский фонд прямых инвестиций обязался передать нашей стране", - написал он в Twitter.

В конце июля замминистра здравоохранения Боливии Алехандра Идальго сообщила, что власти изучают возможность комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с препаратами других производителей.

По данным министерства здравоохранения Боливии, к настоящему моменту полностью привиты в стране были более 3 млн человек. Всего в стране живет 11,5 млн. Для иммунизации населения в Боливии, помимо "Спутника V", применяют вакцины компаний AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer и Janssen. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 496 тыс. человек, умерли 18,6 тыс.