Медведев не сможет приехать в штаб поддержки партии "Единая Россия" из-за болезни

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не сможет приехать в штаб общественной поддержки партии из-за болезни. Об этом сообщил в воскресенье секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, выступая в штабе общественной поддержки.

"Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", - сказал Турчак.

Партия "Единая Россия" после обработки 20,06% итоговых протоколов набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Госдуму. Далее идут КПРФ (23,04%), ЛДПР (8,77%), "Справедливая Россия" (7,14%) и "Новые люди" ( 6,87%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму нового созыва.