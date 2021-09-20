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Комиссия Думы предлагает признать нежелательными в РФ более 20 иностранных НПО

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросит Генпрокуратуру РФ признать нежелательными в России более 20 иностранных неправительственных организаций. Они призывали соцсети игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента, пояснил глава комиссии Василий Пискарев.

"Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали "Фейсбук", "Твиттер" и "Гугл" не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента. Комиссией подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ с предложением о признании данных НПО нежелательными на территории России", - приводятся его слова в телеграм-канале комиссии.

По словам Пискарева, западные корпорации и НПО пытались повлиять на волеизъявление россиян в ходе выборов. "Это была спланированная кампания по распространению подсказок и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования", - добавил он.

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