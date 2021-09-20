Потепление придет в центр европейской части России 24 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Потепление до 13 градусов тепла в дневные часы придет в центр европейской части России в пятницу. Однако пасмурный характер погоды будет сохраняться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11-13 градусов, конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее", - рассказал он.

Однако, по словам Вильфанда, погода будет оставаться облачной с небольшими дождями в центре европейской части РФ в этот период. "В общем, погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что сильные дожди, ветер до 17 м/с и температура 5-8 градусов тепла днем ожидают москвичей с понедельника по среду.