Крис Рок заразился коронавирусом

ТАСС, 20 сентября. Американский актер, комик и кинематографист Крис Рок сообщил в воскресенье, что у него подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

"Я только что узнал, что у меня COVID-19, поверьте, вы не хотите подобного. Сделайте прививку", - говорится в публикации, размещенной на странице актера в Twitter.

56-летний комик сыграл в таких фильмах, как "Все или ничего" (The Longest Yard, 2005), "Догма" (Dogma, 1999), "Полицейский с Беверли-Хиллз - 2" (Beverly Hills Cop II, 1987), "Смертельное оружие - 4" (Lethal Weapon, 1998), "Искусственный разум" (Artificial Intelligence: AI, 2001) и многих других. В 2016 году он был ведущим 88-й церемонии вручения премии "Оскар".