В Гватемалу доставили 700 тыс. доз второго компонента вакцины "Спутник V"

МЕХИКО, 20 сентября. /ТАСС/. Партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины "Спутник V" доставлена в воскресенье в столицу Гватемалы, сообщила на своем сайте газета La Prensa Libre.

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Эта партия "позволит полностью завершить процесс вакцинации гражданам, которые уже получили первую прививку ["Спутником V"], сообщило правительство страны. В первую очередь вторую прививку получат работники здравоохранения, которые ранее привились этой вакциной.

По данным Минздрава Гватемалы с 18-миллионным населением, 4 098 782 человек получили первую прививку против коронавируса от разных производителей. 2 019 287 граждан завершили курс иммунизации.

Между тем санитарно-эпидемическая обстановка в стране остается неблагоприятной: Гватемала переживает третью волну распространения коронавируса. Ситуация осложняется высокой нагрузкой на сектор здравоохранения и нехваткой медицинского персонала. Недавно в республике выявлены первые случаи заражения дельта-штаммом нового коронавируса.

Коронавирус проник в Гватемалу 13 марта 2020 года. С тех пор в стране выявлено 529 422 инфицированных, 13 040 умерли от последствий заражения.