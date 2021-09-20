Reuters: в США проверяют около 30 млн авто на наличие неисправных подушек безопасности

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Национальное управление дорожной безопасности США проводит проверки в связи с подозрениями, что примерно в 30 млн автомобилей могли быть установлены потенциально неисправные подушки безопасности от японской компании Takata. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Его журналисты ознакомились с внутренней документацией регулятора, которая свидетельствует о проведении данного разбирательства. Речь идет о произведенных примерно 20 компаниями машинах 2001-2019 модельных годов. Указанные производители были оповещены о проверках. Официально о них пока не сообщается.

В числе производителей значатся компании Honda Motor, Ford Motor, Toyota Motor, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Mazda, BMW и другие.

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные японской компанией подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли более 20 человек, сотни пострадали. Не менее 100 млн автомобилей разных марок были отозваны по всему миру, а в 2017 году Takata объявила о начале процедуры банкротства.