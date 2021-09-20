Фаучи рассказал, как не допустить 1 млн смертей в США от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи надеется, что благодаря массовой кампании по вакцинации населения смертность вследствие заражения коронавирусом в стране не превысит 1 млн человек. Таким мнением он поделился в воскресенье в эфире телекомпании CNN .

"Надеюсь, что этого не произойдет, - сказал он. - Я уверен, что такой сценарий развития событий нельзя считать неизбежным".

"У нас есть для этого все возможности - надежные и эффективные как в теории, так и на практике вакцины. Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится", - отметил Фаучи. Он напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку, "но до сих пор не сделали ее".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 42 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли свыше 673 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.