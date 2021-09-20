Российские курорты ожидает похолодание в первой половине недели

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Похолодание на 5-6 градусов прогнозируется в Крыму и Краснодарском крае со вторника - среды. Столбик термометра не будет подниматься выше 20-градусной отметки, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По данным Росгидромета, будет заметно меняться температурный фон и в Крыму, и в Краснодарском крае. В Крыму еще в понедельник тепло, хорошая погода, около 25 градусов, но со вторника температура уже не будет выше 20 градусов. То есть понижение температуры будет сразу на 5-6 градусов", - сообщил он.

Вильфанд рассказал, что в Краснодарский край аналогичное похолодание придет чуть позже, в среду. "Сейчас в Сочи, например, 25-27 градусов, но со среды температура тоже будет не выше 20 градусов", - отметил он.