В 11 городах Иркутской области до 2024 года проведут расчеты загрязнения воздуха

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области, города которой по итогам 2020 года вошли в список с самым грязным воздухом, планируют до 2024 года провести расчеты загрязнения воздуха в 11 населенных пунктах. Данные помогут регулировать объем загрязняющих веществ, а также будут учитываться в решениях о развитии муниципалитетов, сообщила ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии области Оюун Базарова.

Шесть городов в Иркутской области - Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов - вошли в список российских городов с самым грязным воздухом по итогам 2020 года. Впервые в списке оказался город Вихоревка, где начались измерения содержания бензопиренов в воздухе, сообщало в начале сентября Минприроды.

"В 2021 году проводятся сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в городах Саянск, Свирск. На 2022 год запланировано определение загрязнения атмосферного воздуха в городах Нижнеудинск, Усть-Кут, Тайшет, Тулун, в 2023 году запланирован Усть-Илимск, Слюдянка, Вихоревка, в 2024 году - Бодайбо, Киренск", - сказала она.

По словам замминистра, министерство проводит расчеты для создания территориальной системы наблюдений за состоянием воздуха. По итогам формируется банк данных источников выбросов от промышленных предприятий, автономных и передвижных источников. Также идет подготовка карты распределения загрязняющих веществ, оценивается вклад источников выбросов в общее загрязнение воздуха.

Сводные расчеты позволят властям регулировать объем загрязняющих веществ в воздухе за счет установления предельно допустимых выбросов, принимать решения по вопросам развития городов, размещения производственных и социальных объектов, при проектировании и реконструкции дорожной сети, отметила Базарова.

По ее словам, города Ангарск, Братск, Иркутск, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов по итогам 2020 года характеризуются как города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Министерство направило обращение в Минприроды России, Росприроднадзор о включении городов в программу "Чистый воздух". При этом в июле 2021 года между губернатором области Игорем Кобзевым и Росприроднадзором был заключен меморандум, который позволит организовать аналитическую работу и определить дальнейшие действия по включению городов в проект.

О списке Минприроды

По итогам 2020 года из списка Минприроды России в связи со снижением уровня загрязнения воздуха с очень высокого до высокого исключили пять городов Сибири, в том числе Иркутск и Братск Иркутской области. Наибольшее снижение концентраций бензопирена в большинстве городов отмечались в первые два месяца аномально теплой для Сибири зимы, а также большого количества осадков. В городах снизились средние за год концентрации взвешенных веществ на 20-30%.