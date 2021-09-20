Обучение в школе здорового питания в Якутии с момента запуска прошли 1,5 тыс. человек

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек прошли обучение в школе здорового питания, запущенной в Якутии для продвижения здорового образа жизни. Об этом сообщила в понедельник ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог Анастасия Саввина, которая ведет уроки школы.

"В Якутии 2021 год объявлен Годом здоровья, в рамках которого в регионе проводится комплекс мероприятий, которые нацелены на укрепление здоровья каждого жителя. Так, в этом году Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики организовал для населения Якутии школу здорового питания. За четыре месяца [ее] работы прошли обучение 1 549 человек", - рассказала Саввина.

Школа уже разместила на YouTube-канале Республиканского центра общественного здоровья свой базовый курс - четыре видеоурока на тему рационального питания для всей семьи. "Потом можно углублять знания и начать практику - изменение пищевого поведения под контролем нутрициолога в клубе. Для этого нужно подписаться на аккаунт школы в Instagram, - добавила собеседница агентства. Также школа каждую неделю ведет на платформе Zoom онлайн-уроки на темы питания для жителей старше 65 лет, при постковидном синдроме, также по теме "Здоровое питание - крепкий иммунитет".

Как отметила врач-диетолог, планируется, что всего в 2021 году в школе пройдут обучение 5 тыс. человек. Стать участником школы может каждый, у кого есть доступ к интернету. "Наша главная задача - в доступной популярной форме информировать жителей о правильном и здоровом питании как управляемом факторе риска развития хронических заболеваний. Обучение позволит формировать правильное пищевое поведение, рациональное отношение человека к своему здоровью. Вход свободный для всех жителей республики", - сказала она.

31 марта глава региона Айсен Николаев подписал указ о стратегических направлениях укрепления здоровья жителей республики, согласно которому 2021-2030 годы объявили в республике Десятилетием здоровья. В документе в качестве приоритетных определили направления по развитию генетики, обеспечению сферы здравоохранения квалифицированными кадрами, развитию науки и развитию цифрового здравоохранения, также поставили задачи по вводу в эксплуатацию объектов здравоохранения. Согласно документу, стоит задача к 2022 году создать школу правильного и здорового питания для профессионального сопровождения граждан диетологами и нутрициологами.