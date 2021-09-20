Хайнаньская международная выставка индустрии здравоохранения пройдет в Хайкоу 12-14 ноября

ШАНХАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 6 тыс. китайских и зарубежных участников приглашены на 5-ю Хайнаньскую международную выставку индустрии здравоохранения, которая состоится 12-14 ноября в городе Хайкоу (южная китайская провинция Хайнань). Как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", ее программой предусмотрено проведение более 30 специализированных форумов, на которых специалисты обсудят будущее хайнаньской индустрии здравоохранения.

Экспозиция ЭКСПО будет представлена на площади 45 тыс. кв. м в четырех павильонах Хайнаньского международного выставочного центра. Выставка будет разделена на несколько основных разделов: инновационное медицинское оборудование, высококачественная медицинская продукция, медицинский туризм, традиционная китайская медицина и реабилитация, медицинский уход и здоровый образ жизни.

Утверждается, что на одном из стендов будет представлена разработанная Китаем первая в мире ингаляционная вакцина против COVID-19. Участники выставки смогут получить дозу этого препарата на месте.

Среди других новинок выставки будет показана мобильная автоматизированная аптека препаратов традиционной китайской медицины, оснащенная семью различными системами, которые позволяют осуществлять диагностику, лечение, быстрый поиск и выдачу лекарственных средств.