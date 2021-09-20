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Глава Минприроды: в России рискуют исчезнуть 13 видов животных

По словам Александра Козлова, в рамках инициативы "Бизнес и биоразнообразие" заключили несколько соглашений на общую сумму в более 400 млн рублей с коммерческими компаниями о реализации программ по сохранению видов животных

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. 13 видов животных требуют принятия первоочередных мер по восстановлению популяций. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

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"Определен список 13 видов животных, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх", - рассказал он.

По словам Козлова, в список также вошли охотоморские популяции гренландского и серого китов. В настоящее время заключили несколько соглашений с представителями бизнеса для сохранения данных видов животных.

"В рамках инициативы "Бизнес и биоразнообразие" мы заключили ряд соглашений на общую сумму в более 400 млн рублей с крупнейшими коммерческими компаниями о реализации программ по сохранению эти видов животных", - сообщил он.

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