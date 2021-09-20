Первая лаборатория для экспертизы по фактам браконьерства появится на Алтае

ТАСС, 20 сентября. Первая ветеринарная лаборатория для проведения судебной биологической экспертизы открроют в Республике Алтай до конца 2021 года. Это ускорит расследование дел, связанных с браконьерством, сообщили ТАСС в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"До конца года в Горно-Алтайске на базе комитета ветеринарии при поддержке WWF появится оборудованная ветеринарная лаборатория для проведения судебной биологической экспертизы, включая экспертизу продукции охоты, которая позволит определять вид животного, возраст, характер повреждений. Такая лаборатория по исследованию животных позволит сократить сроки расследования и принятия решения судом по делам о незаконной охоте, контрабанде, торговле и повысит процент их раскрываемости", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что большая часть сельского населения региона охотится и рыбачит. Кроме того, на Алтай приезжают много охотников из других регионов, которые не всегда охотятся законно. При этом в случае обнаружения фактов браконьерства туши животных на экспертизу приходится возить в соседний Алтайский край, что, по данным WWF, затягивает следствие и помогает нарушителям "выиграть время".

"Создание в Горном Алтае ветеринарной лаборатории экспертизы - давно назревшая необходимость. Сегодня обсуждаются вопросы, связанные с оснащением лаборатории. Ее цель - оказать содействие правоохранительным и природоохранным контролирующим органам по уголовным, административным и гражданским делам, включая дела по незаконной охоте, жестоком обращении с животными. Летом по инициативе WWF два сотрудника комитета ветеринарии уже прошли обучение в Уссурийской сельскохозяйственной академии и получили сертификаты, подтверждающие компетенцию экспертов в сфере судебно-биологической экспертизы", - подчеркнули в пресс-службе.

Судебная ветеринарная экспертиза - вид экспертизы для разрешения вопросов, связанных с расследованием дел о жестоком обращении с животными и браконьерстве, ее запрашивает суд при рассмотрении таких дел. Для ее проведения требуются квалифицированные специалисты.

В горах Республики Алтай обитает большое количество диких животных, в том числе краснокнижные снежный барс (ирбис) и алтайский горный баран (аргали).