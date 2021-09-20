{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Удмуртии выявили свыше 51 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала пандемии

За последние сутки зафиксировано 226 случаев заражения

ТАСС, 20 сентября. В Удмуртии зарегистрировали 226 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Таким образом, общее число заражений превысило 51 тыс., сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего на 20 сентября в Удмуртии зарегистрировано 51 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции; 41 505 человек выздоровели; 1 838 летальных исходов. Состояние заболевших: 6 500 - в удовлетворительном состоянии, 1 512 - средней степени тяжести, 316 - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, в числе заболевших 58 детей и 39 человек старше 65 лет. Девять человек за сутки умерли от последствий инфекции.

Первым компонентом в Удмуртии вакцинированы 384,5 тыс. человек, двумя - 319,1 тыс. человек.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
Опросы общественного мнения
ВЦИОМ: почти 50% россиян положительно оценивают использование цифровых технологий в школе
Более 25% респондентов ответили, что использование цифровых технологий имеет отрицательное влияние, отметили в центре
Читать полностью