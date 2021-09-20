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Руденко заявил, что РФ работает над открытием еще трех филиалов своих вузов в Узбекистане

В России обучается около 40 тыс. студентов из республики, отметила замглавы МИД

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Москва ведет работу по открытию в Узбекистане дополнительных филиалов российских вузов. Об этом сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко на открытии конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".

"Особо отмечу расширение присутствия российских вузов на территории Узбекистана. Если в 2016 году филиалов российских вузов насчитывалось всего три, то сегодня их уже 12. И идет работа над открытием еще трех филиалов российских высших учебных заведений", - сказал замминистра.

Руденко отметил, что сейчас в России обучается около 40 тыс. студентов из Узбекистана, а квота на бюджетные места для них в 2021 году была увеличена почти вдвое.

Организаторами конференции, которая проходит в столице Узбекистана, выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан и международный дискуссионный клуб "Валдай".

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