Энергоблок № 3 Белоярской АЭС вывели на номинальную мощность после ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Энергоблок № 3 Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области вывели на номинальный уровень мощности после планового ремонта, сообщили в пресс-службе станции в понедельник.

В конце июля энергоблок вывели из эксплуатации. Планировалось провести техобслуживание и ремонт турбин и насосов, другого тепломеханического и электротехнического оборудования, а также чистку конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов.

"Ремонтные службы атомной станции и работники "Уралатомэнергоремонта" - филиала АО "Атомэнергоремонт" успешно справились с поставленными задачами. В настоящее время на Белоярской АЭС в работе находятся энергоблоки № 3 и 4. Они работают на номинальном уровне мощности", - приводят в сообщении слова директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова

Радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность (1 485 МВт) составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.