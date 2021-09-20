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Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Бурятии

Синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и грозы

УЛАН-УДЭ, 20 сентября. /ТАСС/. Резкое ухудшение погоды и похолодание ожидаются в ближайшие сутки в Бурятии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"21 сентября по республике ожидается увеличение облачности, дожди, грозы, в горах юго-запада и севера - мокрый снег. Температура ночью - около пяти градусов тепла, днем - около 15 градусов выше нуля, ветер до 18 м/c", - сообщили в ведомстве.

Несколько последних дней в Бурятии были солнечными, воздух прогревался до плюс 25 градусов.

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